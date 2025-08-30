Смотрим и обсуждаем второй фильм из трилогии Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Белый» с педагогом и режиссером центра «Люди-Игры» Давидом Джинчарадзе После развода с француженкой Доминик, польский парикмахер Кароль остаётся без средств к существованию и документов в чужом городе. Судьба сводит его с соотечественником, и он возвращается на родину, где его не покидают мысли о бывшей жене. Заработав состояние на сомнительных сделках, Кароль разрабатывает рискованный план, ставя на карту всё, чтобы вернуть Доминик, не подозревая, чем обернётся его замысел. В ролях: Жюли Дельпи, Збигнев Замаховский, Януш Гайос, Ежи Штур. Продолжительность фильма – 1 ч 28 мин. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра Давид в лекционном формате, поделится фактами о фильме, подкрепляя их презентацией. Затем начнется обсуждение, где каждый сможет поделиться своими ощущениями, впечатлениями и мыслями о фильме.