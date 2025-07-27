Творческий вечер и мастер-класс с заботой о душе. Тебя ждёт увлекательная лекция от дипломированного психолога Ангелины Бушуевой о том, как рукоделие исцеляет душу и помогает справиться со стрессом, а также практический мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Ты создашь стильное блюдо и авторское украшение. Финальный сюрприз — бокал игристого для каждого гостя в атмосфере творчества и вдохновения, приятная музыка и новые знакомства. Материалы и инструменты предоставляются.