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  1. Краснодар
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Руки в смоле, душа в покое

улица Митрофана Седина, 55

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4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Творческий вечер и мастер-класс с заботой о душе. Тебя ждёт увлекательная лекция от дипломированного психолога Ангелины Бушуевой о том, как рукоделие исцеляет душу и помогает справиться со стрессом, а также практический мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Ты создашь стильное блюдо и авторское украшение. Финальный сюрприз — бокал игристого для каждого гостя в атмосфере творчества и вдохновения, приятная музыка и новые знакомства. Материалы и инструменты предоставляются.

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