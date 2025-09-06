Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс. Художественный сентябрь в «Факультете» начинается громко! Не лекция, не академическая теория — а живое общение с настоящим художником, чьи работы знают не только в Краснодаре. Константин Каннский — автор с ярким почерком, умеющий превращать полотно в романтическую фантасмагорию. На мастер-классе ты пройдёшь путь от первых линий и подмалёвка до завершённой картины. Здесь можно не только наблюдать, но и творить самому — под его наставничеством. Это шанс перенять необычные техники и взглянуть на искусство иначе. Возможность пообщаться, задать вопросы и получить советы от мастера — бесценна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи