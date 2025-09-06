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  1. Краснодар
  2. События

Романтические фантасмагории

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. Художественный сентябрь в «Факультете» начинается громко! Не лекция, не академическая теория — а живое общение с настоящим художником, чьи работы знают не только в Краснодаре. Константин Каннский — автор с ярким почерком, умеющий превращать полотно в романтическую фантасмагорию. На мастер-классе ты пройдёшь путь от первых линий и подмалёвка до завершённой картины. Здесь можно не только наблюдать, но и творить самому — под его наставничеством. Это шанс перенять необычные техники и взглянуть на искусство иначе. Возможность пообщаться, задать вопросы и получить советы от мастера — бесценна.

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