Ты говоришь — и забываешь, что хотел сказать? Застреваешь на «эээ…», «ну типа», «вот это вот»? Приходи раскрепостить свою речь и накачать словарный запас. Это практический мастер-класс, где ты: • научишься говорить ярко, точно, свободно; • разберешь, откуда берутся слова паразиты и как с ними попрощаться; • будешь импровизировать, отвечать на блиц-вопросы, фантазировать; • играть словами — и получать удовольствие от звучания собственного голоса. Ведёт мастерскую Ульяна Запольских — актриса, педагог по сценической речи. Для подростков и взрослых (10+) — для всех, кто говорит много и хочет говорить лучше. Возьми с собой блокнот, ручку и смелость!