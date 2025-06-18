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Развитие словарного запаса, импровизация

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Ты говоришь — и забываешь, что хотел сказать? Застреваешь на «эээ…», «ну типа», «вот это вот»? Приходи раскрепостить свою речь и накачать словарный запас. Это практический мастер-класс, где ты: • научишься говорить ярко, точно, свободно; • разберешь, откуда берутся слова паразиты и как с ними попрощаться; • будешь импровизировать, отвечать на блиц-вопросы, фантазировать; • играть словами — и получать удовольствие от звучания собственного голоса. Ведёт мастерскую Ульяна Запольских — актриса, педагог по сценической речи. Для подростков и взрослых (10+) — для всех, кто говорит много и хочет говорить лучше. Возьми с собой блокнот, ручку и смелость!

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