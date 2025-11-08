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Разговорный Английский язык

Перезагрузка, Московская улица, 59

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Никаких тетрадей и скучного «повторите за мной» Только живой язык, музыка, видео, игры и разговоры о том, что действительно интересно. Мы не боимся ошибок, не оцениваем друг друга — просто общаемся и даём мозгу переключиться на другой ритм мышления. Так рождается настоящий язык — через лёгкость, участие и удовольствие от процесса. Ведущая — Оля Качалка, педагог с 20-летним опытом, психолог и ученик Ш.А. Амонашвили. С ней безопасно, свободно и весело

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