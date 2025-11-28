Мир игристых вин — это мир радости, света и праздника. Каждый пузырёк — маленькая искра, которая поднимает настроение, создаёт атмосферу и делает вечер особенным. За этой лёгкостью скрывается целая наука, философия и культура. От элегантной Шампани Франции до солнечных испанских корпинатов, от минеральных креманов до тонких российских вин — каждая страна вкладывает в пузырьки свой акцент и характер. Организаторы покажут, как по-разному может звучать одно и то же слово — игристое. Ты попробуешь шесть вин из разных уголков и проследишь, как климат, сорта винограда и методы винификации влияют на вкус, аромат и настроение в бокале. От российской прибрежной лозы до знаменитых виноградников Шампани — это будет вечер контрастов, открытий и легкого головокружения от удовольствия.