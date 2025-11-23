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Полимерная глина: мастер-класс

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Создание своими руками объемных фигур и изделий – уже давно не просто детское хобби, а настоящее искусство, позволяющее каждому проявить свою фантазию и творчество А что еще важно? Медитативность процесса и ощущение полного погружения, создания чего-то своими руками – каждый найдет что-то свое. Свободная тема дает полет творчества, а настоящий мастер поможет в создании произведения, чтобы оно даль

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