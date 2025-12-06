Открытое занятие по театральной импровизации. Пришла зима, пора добавить ярких красок! Если ты хочешь получить новый опыт, попробовать что-то, что тебя удивит и принесет новые цвета в твою жизнь, предлагаю посмотреть в сторону театральной импровизации! Организаторы будут: играть, пробовать, экспериментировать, получать новый опыт, общаться и выходить за рамки!