Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Открытое занятие по театральной импровизации. Пришла зима, пора добавить ярких красок! Если ты хочешь получить новый опыт, попробовать что-то, что тебя удивит и принесет новые цвета в твою жизнь, предлагаю посмотреть в сторону театральной импровизации! Организаторы будут: играть, пробовать, экспериментировать, получать новый опыт, общаться и выходить за рамки!
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