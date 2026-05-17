Дегустация, на которой ты узнаешь всё о чае. — От чего древнекитайские медики лечили чаем и как он стал из лекарства напитком — Откуда у англичан взялась традиция файв-о-клок и как японцы превратили чаепитие в ритуал — Как чай попал в Россию, зачем нужны были самовары и какие их аналоги существовали у других народов Лекцию читает Ирина Кирилина, лектор образовательного проекта Vita Nuova. Ирина Кирилина также редактор портала «Культура. РФ», исследователь славянского фольклора, основательница проекта о российской фолк-музыке «Лис и волынка».