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От китайского дворца до русского самовара: как чай покорил весь мир

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Дегустация, на которой ты узнаешь всё о чае. — От чего древнекитайские медики лечили чаем и как он стал из лекарства напитком — Откуда у англичан взялась традиция файв-о-клок и как японцы превратили чаепитие в ритуал — Как чай попал в Россию, зачем нужны были самовары и какие их аналоги существовали у других народов Лекцию читает Ирина Кирилина, лектор образовательного проекта Vita Nuova. Ирина Кирилина также редактор портала «Культура. РФ», исследователь славянского фольклора, основательница проекта о российской фолк-музыке «Лис и волынка».

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