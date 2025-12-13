С чем у тебя ассоциируется Новый год? С проводами уходящего, с планированием следующего, с радостью новых открытий и ожиданием чего-то яркого и нового! Организаторы объединили все это: привезли яркую звезду - Марию Шашлову, актрису театра и кино, лауреата премии «Золотая маска», премии Царева, фонда Табакова, а также заслуженную артистку РФ. Ты попадешь на мастер-класс с элементами тренинга, чтобы в новый год идти с новыми умениями! Тема «Найди свой голос» – у каждого человека голос уникален, но не все могут пользоваться этим инструментом. Организаторы хотят, чтобы ты звучал убедительно, проникновенно, ярко и по-настоящему. Программа мастер-класса: работа с телом; работа с дыханием; развитие естественного звучания; тренировка дикции; выявление ошибок и зажимов, мешающих тебе звучать как нужно.