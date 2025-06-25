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Мысль. Слово. Действие

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. Слово может ранить, оживлять, разрушать и собирать заново. На сцене — как и в жизни — всё начинается с мысли. А потом — слово. А за ним — действие. На этом мастер-классе: • читаем рассказы (Чехов и не только); • разбираем смыслы, интонации, подтексты; • учимся действовать словом — так, чтобы верили, чувствовали, не могли отвести взгляд. Это встреча с литературой — живой, звучащей, настоящей. И с собой — думающим, говорящим, чувствующим. Ведёт мастерскую Ульяна Запольских — актриса, педагог по сценической речи. Для подростков и взрослых (12+), кто хочет говорить честно, глубоко и с силой.

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