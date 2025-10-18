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Мастер-класс по текстурной пасте

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Помни детскую радость, когда пальцы касались влажной глины или свежей краски, а из хаоса рождалось что-то своё и неповторимое? Именно эту эмоцию организаторы предлагают прожить снова на мастер-классе Екатерины Чаецкой по текстурной пасте. В мягком свете, среди запаха красок и тихого вдохновения ты сможешь вернуть себе ощущение свободы и игры, которое мы теряем во взрослой суете. Каждая фактура станет не просто узором, а воспоминанием, ожившим на холсте.

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