Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по пошиву авторских кукол в нашем творческом центре — это время для вдохновения, уюта и волшебства своими руками. Даже если ты никогда не держал иголку, организаторы покажут, как шаг за шагом создать уникальную текстильную куклу с характером и душой. Вместе ты: — научишься работать с выкройками, тканью и наполнителем; — подберёшь стиль и образ будущей куклы; — сошьёшь настоящую авторскую игрушку, которую можно подарить или сохранить как память. Все материалы входят в стоимость, а тёплая творческая атмосфера и помощь опытного мастера сделают процесс комфортным и радостным. Количество мест ограничено.
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