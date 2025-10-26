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Мастер-класс по созданию куклы Тильда и мягкой игрушки

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по пошиву авторских кукол в нашем творческом центре — это время для вдохновения, уюта и волшебства своими руками. Даже если ты никогда не держал иголку, организаторы покажут, как шаг за шагом создать уникальную текстильную куклу с характером и душой. Вместе ты: — научишься работать с выкройками, тканью и наполнителем; — подберёшь стиль и образ будущей куклы; — сошьёшь настоящую авторскую игрушку, которую можно подарить или сохранить как память. Все материалы входят в стоимость, а тёплая творческая атмосфера и помощь опытного мастера сделают процесс комфортным и радостным. Количество мест ограничено.

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