Неужели это те самые игрушки из ваты, которые висели на ёлке у родителей? Или, может быть, даже у бабушки! Вот это ностальгия, вот это восторг! А создать свою собственную игрушку, как из детства, можно уже сейчас. Любые формы, любые краски и настроение в давно полюбившихся традициях. Ждем с нетерпением и, конечно, любовью.