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Мастер-класс по созданию ёлочной ватной игрушки

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Неужели это те самые игрушки из ваты, которые висели на ёлке у родителей? Или, может быть, даже у бабушки! Вот это ностальгия, вот это восторг! А создать свою собственную игрушку, как из детства, можно уже сейчас. Любые формы, любые краски и настроение в давно полюбившихся традициях. Ждем с нетерпением и, конечно, любовью.

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