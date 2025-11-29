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Мастер-класс по рисованию на воде в технике Эбру

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Ты когда-нибудь мечтал прикоснуться к волшебству? Эбру – это искусство, в котором краски оживают прямо на поверхности воды. Ты делаешь лёгкий штрих палочкой – и вот на твоих глазах рождается узор, который невозможно повторить дважды. Каждая работа уникальна, как и сам момент. Что тебя ждёт: - знакомство с техникой, которая сочетает в себе живопись и медитацию; - возможность почувствовать себя художником без правил и ограничений; - перенос созданного рисунка с воды на бумагу, чтобы он остался с тобой навсегда. Эбру – это больше, чем рисование. Это арт-терапия, способ расслабиться, услышать себя и довериться своим ощущениям.

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