Ощути, как краски обретают голос и форму. Создай свою картину с нуля под руководством профессионального художника. Не важно, новичок ты или уже пишешь – этот мастер-класс подойдёт каждому, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. ? Что тебя ждёт: – погружение в авторскую технику Константина Канского; – живопись шаг за шагом в комфортной атмосфере; – индивидуальные советы и поддержка; – все материалы включены; – готовая картина в конце мастер-класса!