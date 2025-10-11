ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Мастер-класс по масляной живописи

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ощути, как краски обретают голос и форму. Создай свою картину с нуля под руководством профессионального художника. Не важно, новичок ты или уже пишешь – этот мастер-класс подойдёт каждому, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. ? Что тебя ждёт: – погружение в авторскую технику Константина Канского; – живопись шаг за шагом в комфортной атмосфере; – индивидуальные советы и поддержка; – все материалы включены; – готовая картина в конце мастер-класса!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста