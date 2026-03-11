Комедийная импровизация — это искусство создавать смешные сцены, неожиданные истории и ярких персонажей прямо здесь и сейчас, без сценария, репетиций и заранее подготовленных шуток. На мастер-классе ты не будешь сидеть и слушать лекцию. Вместо этого тебя ждут увлекательные игры, творческие задания, живое общение и много смеха. Что тебя ждёт: — знакомство с основными принципами комедийной импровизации; — весёлые упражнения на воображение, внимание и спонтанность; — игры на взаимодействие и создание историй вместе с другими участниками; — возможность попробовать себя в необычных ситуациях и открыть новые грани своей креативности. Для кого этот мастер-класс? Для всех, кто хочет интересно провести время, познакомиться с новыми людьми, попробовать что-то необычное или сделать первые шаги в импровизации. Не нужно быть актёром, обладать особым чувством юмора или иметь опыт выступлений. Достаточно любопытства и желания попробовать! Задать вопросы и записаться можно по телефону или в тг.