Мастер-класс с лекцией от профессионального визажиста с демонстрацией на модели, квизом, фуршетом и розыгрышем подарков. Хочешь научиться делать макияж как профессионал? Тогда тебе на этот мастер-класс! «Красота — это не только про правильно подобранный хайлайтер. Это про уверенность, про сияющий взгляд и, конечно, про удовольствие от процесса». Пора откладывать сомнения в сторону и обрести уверенность на мастер-классе по макияжу с приглашенным спикером —визажистом.