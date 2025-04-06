Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс с лекцией от профессионального визажиста с демонстрацией на модели, квизом, фуршетом и розыгрышем подарков. Хочешь научиться делать макияж как профессионал? Тогда тебе на этот мастер-класс! «Красота — это не только про правильно подобранный хайлайтер. Это про уверенность, про сияющий взгляд и, конечно, про удовольствие от процесса». Пора откладывать сомнения в сторону и обрести уверенность на мастер-классе по макияжу с приглашенным спикером —визажистом.
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