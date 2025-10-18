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Мастер-класс по акварельной живописи

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Помнишь, как в детстве можно было просто смотреть на небо? Как капли дождя стекали по окну, а ты мечтал? Этот мастер-класс – как возвращение туда. Где тихо, светло и можно быть собой. Под руководством Екатерины ты окунёшься в мир акварели – прозрачной, тёплой, будто дуновение ветра. В программе: – знакомство с акварельной техникой Екатерины; – тепло, свет и вода – всё, что нужно для вдохновения; – уютное пространство, чай и творчество.

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