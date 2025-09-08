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Мастер-класс по акриловой живописи

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Давай напишем картину за один вечер! Представь: чистый холст, яркие акриловые краски и ты – художник. Всего за 3 часа под руководством Алины Новиковой ты создашь настоящую картину, которой сможешь гордиться. Почему это стоит попробовать? Никаких «я не умею рисовать» – мы ведём от первых мазков до финального штриха. Картина, которая останется с тобой – укрась ею дом или подари близкому человеку. Антистресс-терапия: пока кисть касается холста, заботы растворяются. Время для себя: вечер, когда важно только твоё творчество. Мастер: Алина Новикова

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