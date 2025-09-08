Давай напишем картину за один вечер! Представь: чистый холст, яркие акриловые краски и ты – художник. Всего за 3 часа под руководством Алины Новиковой ты создашь настоящую картину, которой сможешь гордиться. Почему это стоит попробовать? Никаких «я не умею рисовать» – мы ведём от первых мазков до финального штриха. Картина, которая останется с тобой – укрась ею дом или подари близкому человеку. Антистресс-терапия: пока кисть касается холста, заботы растворяются. Время для себя: вечер, когда важно только твоё творчество. Мастер: Алина Новикова