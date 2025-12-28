Что объединяет уютный декабрь, творческое настроение и желание сделать праздник особенным? Правильный мастер-класс! Ты создашь деревянные игрушки: стильный набор лошадок с гривой и хвостиком. Это отличный способ отвлечься от суеты, почувствовать атмосферу праздника, сделать интерьерный декор или собрать душевный подарок, который точно не пылится на полке. Работа с деревом – удовольствие само по себе, а результат – не просто игрушки, а маленькие арт-объекты, созданные с душой. Хочешь провести декабрь творчески? Присоединяйся!