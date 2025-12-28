ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Мастер-класс: набор деревянных игрушек

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Что объединяет уютный декабрь, творческое настроение и желание сделать праздник особенным? Правильный мастер-класс! Ты создашь деревянные игрушки: стильный набор лошадок с гривой и хвостиком. Это отличный способ отвлечься от суеты, почувствовать атмосферу праздника, сделать интерьерный декор или собрать душевный подарок, который точно не пылится на полке. Работа с деревом – удовольствие само по себе, а результат – не просто игрушки, а маленькие арт-объекты, созданные с душой. Хочешь провести декабрь творчески? Присоединяйся!

Контакты

Телефон

WhatsApp

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста