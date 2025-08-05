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Мастер-класс High Heels

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Никто не спросит, какой у тебя танцевальный опыт. Никто не ждёт идеальных движений. Здесь важнее другое: как ты чувствуешь. Как ты горишь. Как ты идёшь — смело, красиво, в ритме своего тела. Преподаватель Полина Кольчурина введёт тебя в этот танцевальный мир шаг за шагом. Она поможет вытащить наружу то, что долго сидело внутри — через танец, через тело, через каждое уверенное движение. Ты будешь уставать. Потеть. Смеяться. Смотреть на себя по-новому. И в какой-то момент поймёшь — вот она ты — живая, красивая, настоящая. И каблуки тут вообще ни при чём. Каждый вторник и четверг в 20:00

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