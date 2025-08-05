Никто не спросит, какой у тебя танцевальный опыт. Никто не ждёт идеальных движений. Здесь важнее другое: как ты чувствуешь. Как ты горишь. Как ты идёшь — смело, красиво, в ритме своего тела. Преподаватель Полина Кольчурина введёт тебя в этот танцевальный мир шаг за шагом. Она поможет вытащить наружу то, что долго сидело внутри — через танец, через тело, через каждое уверенное движение. Ты будешь уставать. Потеть. Смеяться. Смотреть на себя по-новому. И в какой-то момент поймёшь — вот она ты — живая, красивая, настоящая. И каблуки тут вообще ни при чём. Каждый вторник и четверг в 20:00