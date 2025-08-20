Мастер-класс от Андрея Новопашина не про лицемерие, а про осознанный выбор роли и про свободу быть разным. Что будет на мастер-классе: Исследуем, сколько «я» живёт внутри тебя— и как переключаться между ними с лёгкостью; Разберём, какие маски помогают, а какие вредят; Научимся управлять собой через образ, мимику и тело; Пройдём авторский практикум Андрея Новопашина: от замешательства к осознанной реакции. Эта встреча для тех, кто теряется в конфликте, замолкает на сцене или забывает текст при напряжении. Для всех, кто хочет управлять своим поведением — и не быть заложником страха. Ведущий: Андрей Новопашин — актёр, режиссёр, педагог. Автор тренинга, в котором актёрские техники работают не только на сцене, но и в жизни.