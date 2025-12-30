Мастер-класс | маша сербина | favela. Что тебя ждет: • уникальная программа от профессионала • индивидуальный подход к каждому участнику • профессиональная съемка, чтобы запечатлеть твои лучшие моменты! Не упусти шанс научиться чему-то новому и вдохновишься на новые достижения!