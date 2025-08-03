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  1. Краснодар
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Линейный рисунок

Чарли, улица Коммунаров, 58

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Художественный мастер-класс. Группа по рисованию набросков. Она подходит для начинающих, а также для тех, кто вообще не рисует, но у кого есть к этому интерес. Задача организаторов — помочь людям узнать себя через творчество и стать сопричастным к искусству (для этого не нужно становится профессиональным художником).

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