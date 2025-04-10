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Леонардо: неспешный гений

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Витрувианский человек, Тайная вечеря, наконец, Джоконда. Леонардо удалось обрести всемирную славу в веках, не создав множества шедевров и обычно даже не закончив начатое. Главное в его наследии — идеи, наброски, высказывания. Поговоришь о творческом пути великого мастера Возрождения сквозь призму главной проблемы эпохи: дуализма ремесла и творчества, замысла и воплощения. О спикере: Надежда Чамина — историк искусства, специалист по итальянской живописи эпохи барокко, преподаватель ВШЭ, Британской высшей школы дизайна, автор книг и статей по вопросам художественной культуры Нового времени. Автор и спикер курса «Титаны Возрождения: анатомия Леонардо».

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