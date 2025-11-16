ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Запах женщины

Капитан неба, Мира, 70

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты. Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слэйду - так это «зелёный» юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста