Кинопоказ: «Что случилось осенью»
Октябрьская улица, 91
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Что случилось осенью» — история одного идеального преступления от режиссёра Франсуа Озона, мастера психологических головоломок и детективных сюжетов. Фильм получил две награды на кинофестивале в Сан-Себастьяне: за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен). О фильме: Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему.
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