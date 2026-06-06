Кинопросмотр, после чего обсудят не только сюжет, но и язык, психологию и культурные контексты, которые Капоте мастерски вкладывал в свои произведения. Как литературный стиль Капоте проявляется в фильме: диалоги, детали, психологизм? Какие средства кинематографа передают тонкости его прозы? Как образ Холли Голайтли отражает социальные и языковые контексты Нью-Йорка 1960-х? Какие символы и метафоры из текста переносятся на экран, а какие трансформируются? В чем отличие литературного повествования и визуальной адаптации в восприятии читателя/зрителя? Лекцию читает филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова. В стоимость включены чай/кофе/фрукты.