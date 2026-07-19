Блеск вечеринок, шампанское, джаз, роскошные платья, особняки и человек, который построил целую жизнь вокруг одной мечты — встречал такое?). «Великого Гэтсби» часто воспринимают как красивую историю о богатстве и любви. Но за этим сиянием скрывается гораздо более жестокий сюжет – о самообмане, одержимости прошлым, социальном неравенстве и мечте, которая превращается в ловушку. Приходи смотреть экранизацию База Лурмана, а после обсудить, что происходит с романом Фицджеральда на экране. Почему фильм делает ставку на роскошь, скорость и визуальный взрыв? Что теряется без тонкой иронии рассказчика Ника Каррауэя? Становится ли Гэтсби романтическим героем? И почему история про Америку 1920-х так легко читается как история про наш сегодняшний культ успеха, денег и красивой картинки? И да, обязательно решат, что лучше — кино или книга. Ведущая вечера филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова. Стоимость включает чай/кофе/фрукты.