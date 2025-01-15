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КиноЧай

Зиповская улица, 5/3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Yовогодние праздники никак не хотят кончаться, а взбодриться перед новым рабочим годом надо, и для этого отлично подойдёт культовый хоррор Джона Карпентера «Нечто»! Почему это по-прежнему один из самых пугающих фильмов разберут кинорежиссёр Всеволод Ледяев и кинопродюсер Назар Албузов, основатели молодёжного кинофестиваля «Просто кино».

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