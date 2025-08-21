Что ты будешь делать? • Свободный рисунок на любую тему • Создание иллюстраций и скетчей на бумаге и холстах • Работа с различными материалами: акварельные краски, акрил, текстурная паста • Реализация своих творческих идей при поддержке преподавателя Кто ведёт курс? Малевская Наталья Васильевна – коммерческий иллюстратор, психолог и педагог по творчеству Всероссийского детского центра «Орлёнок». Профессионал с богатым опытом, который поможет тебе раскрыть свой творческий потенциал. Для кого? Взрослая группа от 18 лет без возрастных ограничений. Подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки рисования. Как проходят занятия? • Два раза в неделю (вторник и четверг) • Время: 19:00-21:00 • Группа от 3 человек Что ты получишь? • Развитие техники рисования • Возможность воплотить свои идеи в жизнь • Удовольствие от процесса творчества • Увеличение уверенности в своих силах