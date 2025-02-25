От кого произошли современные собаки? От волка, шакала или дикой «прасобаки»? Как человеку удалось одомашнить такого крупного хищника, и кто первым проявил инициативу? Поговоришь об этом с Анитой Мосенко, кинологом и специалистом по поведенческой коррекции животных. Встреча пройдёт на платформе Zoom. На вебинаре обсудишь: -теории возникновения вида, -сценарии одомашнивания, -в чём разница между приручением и одомашниванием, основные географические центры одомашнивания собаки, -самые древние породы собак, -особенности пород собак в зависимости от региона происхождения. Регистрация обязательна! Все собранные средства пойдут на поддержку подопечных приюта «Преданное сердце». Это более 500 кошек и собак, которым требуется уход, лечение, адаптация и помощь в поиске новых семей. Твой вклад поможет приюту приобрести лекарства, корм, наполнитель, оплатить животным необходимые операции.