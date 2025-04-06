6-часовой интенсив даёт возможность: - исследовать собственную чувственность и сексуальность. - рассмотреть отношения сексуальности и духовности. - осознать свой стиль отношений. - узнать, как откровенно говорить о своих потребностях и запросах. - получить опыт эффективных коммуникаций. - расслабиться и убрать тревожность. - принять себя таким, какой ты есть. Тренинг построен на техниках: - телесно-ориентированной. - провокативной. - трансперсональной. - процессуально-ориентированной терапии. - психоанализа. Возраст участников: 18+