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Исповедь: авторский психологический тренинг Евгении Пошивач

Центр психологии и искусства Люди-Игры, Краснодар, Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 18000₽
Возраст 18+

Про событие

6-часовой интенсив даёт возможность: - исследовать собственную чувственность и сексуальность. - рассмотреть отношения сексуальности и духовности. - осознать свой стиль отношений. - узнать, как откровенно говорить о своих потребностях и запросах. - получить опыт эффективных коммуникаций. - расслабиться и убрать тревожность. - принять себя таким, какой ты есть. Тренинг построен на техниках: - телесно-ориентированной. - провокативной. - трансперсональной. - процессуально-ориентированной терапии. - психоанализа. Возраст участников: 18+

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