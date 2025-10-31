Возраст 18+
Еда
Про событие
Соверши путешествие по винной Франции — от хрустящих пузырьков Луары до бархатной глубины Бордо. Ты почувствуешь, как климат, почвы и философия винодела формируют характер вина; узнаешь, почему французское вино считается эталоном для вин всего мира; и поймёшь, что искусство виноделия во Франции — это искусство баланса, времени и вдохновения.
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