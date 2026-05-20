ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Искусство 20 века. Постмодернизм: что ты знаешь об иронии? (2 часть)

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Продолжишь изучать как искусство стало непонятным: — Разберёшь, что происходит с искусством после модернизма: когда всё уже было, а подражание реальности окончательно перестаёт быть задачей — Поговоришь о ключевых стратегиях постмодернизма — иронии, провокации и игре с чужими смыслами: как искусство становится высказыванием о самом себе — Обсудишь, что значит «смерть автора» и как новые художественные практики второй половины ХХ века повлияли на наше восприятие искусства сегодня Разбираться будешь вместе с Анастасией Чалой — художницей, коллажисткой и исследовательницей искусства ХХ века, а по совместительству новым лектором Vita Nuova.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста