Продолжишь изучать как искусство стало непонятным: — Разберёшь, что происходит с искусством после модернизма: когда всё уже было, а подражание реальности окончательно перестаёт быть задачей — Поговоришь о ключевых стратегиях постмодернизма — иронии, провокации и игре с чужими смыслами: как искусство становится высказыванием о самом себе — Обсудишь, что значит «смерть автора» и как новые художественные практики второй половины ХХ века повлияли на наше восприятие искусства сегодня Разбираться будешь вместе с Анастасией Чалой — художницей, коллажисткой и исследовательницей искусства ХХ века, а по совместительству новым лектором Vita Nuova.