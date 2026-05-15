Обсудишь, почему модернисты перестали подражать реальности. Выяснишь, какие идеи прячутся за пятнами и линиями и почему абстракция — это не побег от смысла, а его более прокачанная версия. Поразмышляешь, почему вообще не стоит сравнивать старых мастеров с современными. Разбираться будешь вместе с Анастасией Чалой — художницей, коллажисткой и исследовательницей искусства ХХ века.