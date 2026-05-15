ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Искусство 20 века. Как искусство стало непонятным (1 часть)

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Обсудишь, почему модернисты перестали подражать реальности. Выяснишь, какие идеи прячутся за пятнами и линиями и почему абстракция — это не побег от смысла, а его более прокачанная версия. Поразмышляешь, почему вообще не стоит сравнивать старых мастеров с современными. Разбираться будешь вместе с Анастасией Чалой — художницей, коллажисткой и исследовательницей искусства ХХ века.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста