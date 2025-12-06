Мастер-класс Даши Ролик в Краснодаре! • Интернациональная танцовщица, хореограф, постановщик • Oрганизатор и создатель танцевального лагеря Star Dance Camp, а также крупных вог-балов и чемпионатов на протяжении 10 лет • Финалистка и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» • Режиссер и продюсер музыкальных клипов для артистов российского шоу-бизнеса • Артист европейской компании EASTMAN, выступала в Оперном театре Рима, «The Loubi Show» на Paris Fashion Week • Мать американского вог-дома The Irresistible House Of Mark Jacobs