Тебя ждёт: Основа голосоведения: как звучать уверенно и при этом свободно; Артикуляционная гимнастика: будем говорить не языком, а телом; Упражнения на дыхание, расслабление и голосовой поток; Минимум теории — максимум практики, движения и звучания; Авторская методика Ульяны объединяет сценические, логопедические и современные практики. МК будет полезен всем, кто хочет говорить свободно, чётко и красиво! Формат: Практическое занятие с элементами лекции. Продолжительность: 2 часа