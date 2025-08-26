ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Говори свободно: техника речи и голосоведение

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт: Основа голосоведения: как звучать уверенно и при этом свободно; Артикуляционная гимнастика: будем говорить не языком, а телом; Упражнения на дыхание, расслабление и голосовой поток; Минимум теории — максимум практики, движения и звучания; Авторская методика Ульяны объединяет сценические, логопедические и современные практики. МК будет полезен всем, кто хочет говорить свободно, чётко и красиво! Формат: Практическое занятие с элементами лекции. Продолжительность: 2 часа

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста