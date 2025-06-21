День солнцестояния — это самый длинный день года — идеальный момент, чтобы остановиться, вдохнуть поглубже и зарядиться солнечной энергией! Ты сможешь расслабиться, отпустить заботы, заложить намерение из внутреннего состояния и просто расслабиться под живые вибрации гонга. Это не про сложные практики, а про простой, но мощный способ наполнения через звук. Что ты прочувствуешь: — глубокое расслабление под звуки гонга, поющих кварцевых и тибетских чаш, коши и других инструментов — сонастройку через медитацию — дыхательные и телесные практики Никакой подготовки не нужно — приходи, даже если это твой первый раз! Количество мест ограничено. Длительность практики — 1,5-2 часа.