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Гонг-медитация с Аникой Левитроновой

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 16+

Про событие

День солнцестояния — это самый длинный день года — идеальный момент, чтобы остановиться, вдохнуть поглубже и зарядиться солнечной энергией! Ты сможешь расслабиться, отпустить заботы, заложить намерение из внутреннего состояния и просто расслабиться под живые вибрации гонга. Это не про сложные практики, а про простой, но мощный способ наполнения через звук. Что ты прочувствуешь: — глубокое расслабление под звуки гонга, поющих кварцевых и тибетских чаш, коши и других инструментов — сонастройку через медитацию — дыхательные и телесные практики Никакой подготовки не нужно — приходи, даже если это твой первый раз! Количество мест ограничено. Длительность практики — 1,5-2 часа.

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