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Главная колыбель мировых сокровищ

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция с Николаем Кара-Кушем. Эксперт расскажет увлекательную историю драгоценных камней и ювелирного искусства Индии – от древних махараджей до современных домов Картье и Бушерона. Лекция раскроет, почему драгоценности остаются символом власти, роскоши и духовности на протяжении тысячелетий. PS Всех пришедших ждет приятный сюрприз. Количество гостей: до 25

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