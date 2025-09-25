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Про событие
Лекция с Николаем Кара-Кушем. Эксперт расскажет увлекательную историю драгоценных камней и ювелирного искусства Индии – от древних махараджей до современных домов Картье и Бушерона. Лекция раскроет, почему драгоценности остаются символом власти, роскоши и духовности на протяжении тысячелетий. PS Всех пришедших ждет приятный сюрприз. Количество гостей: до 25
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