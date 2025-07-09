Новая встреча винного клуба «Табрис», на которой тебя познакомят со свежими и игривыми винами — идеальным сопровождением летних вечеров! Винью Верде. Зеленое вино. Многие воспринимают это название буквально, считая, что речь идет о молодом белом вине зеленоватого оттенка. Но на самом деле «зеленое вино» бывает золотисто-желтым, розовым и даже красным! А производят этот уникальный напиток в живописном португальском регионе Винью Верде, в путешествие по которому ты и отправишься.