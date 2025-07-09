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Гид по стилю винью верде. Коллекция «Табрис»

Ресторан «Т-кафе», ул. Кубанская набережная, 25

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Новая встреча винного клуба «Табрис», на которой тебя познакомят со свежими и игривыми винами — идеальным сопровождением летних вечеров! Винью Верде. Зеленое вино. Многие воспринимают это название буквально, считая, что речь идет о молодом белом вине зеленоватого оттенка. Но на самом деле «зеленое вино» бывает золотисто-желтым, розовым и даже красным! А производят этот уникальный напиток в живописном португальском регионе Винью Верде, в путешествие по которому ты и отправишься.

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