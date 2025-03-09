Лекция известного фольклориста и музыканта, лидера neofolk группы Moon Far Away Алексея Шептунова о русском фольклоре и его месте в современной культуре. На лекции обсудишь: - Что такое фольклор сегодня: искусство, язык, образ жизни или отражение коллективного бессознательного нации? - Почему народная культура, некогда монолитная и единственная, превратилась в одну из множества субкультур современности? - Возможен ли возврат к истокам, или фольклор обречён оставаться нишевым явлением? Поговоришь об этом современным языком, без излишней ностальгии по «золотому веку» и устаревших клише.