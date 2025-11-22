Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс от Ларисы Кулешовой! Неужели это те самые игрушки из ваты, которые висели на ёлке у родителей? Или, может быть, даже у бабушки! Вот это ностальгия, вот это восторг! А создать свою собственную игрушку, как из детства, можно уже сейчас. Любые формы, любые краски и настроение в давно полюбившихся традициях.
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