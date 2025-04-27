Курс Ораторского мастерства Инны Перепелиной охватывает буквально все темы, связанные с проявлением себя в мир через голос, жесты, мимику. Каждое занятие практическое. Понять, как много всего ты узнаешь за два месяца обучения, можно, прочитав темы курса. Вот они: 1. Дикция. 2. Дыхание. 3. Диапазон. 4. Интонация. 5. Избавление от страха. 6. Структура публичных выступлений. 7. Невербальное общение. Жесты, позы, мимика. 8. Принципы реагирования на вопросы. 9. Манипуляции. 10. Запись видео. 11. Импровизация. 12. Речевой этикет. 13. Виды и стили публичных выступлений. 14. Актёрское мастерство в ораторском искусстве. 15. Красивая речь. Литературные приёмы. 16. Креативность речи. Ну как? Захотелось прокачать мышцу общения? Если да, приходи на разовое занятие, будем знакомиться друг с другом, пространством «Люди-Игры» и пробовать разные речевые техники. Тема занятия: Диапазон голоса.