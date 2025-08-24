Поговоришь об особом художественном даре Феллини, разберёшь его главные фильмы — от «Ночей Кабирии» до «Амаркорда». В особых представлениях имя этого режиссёра не нуждается. Лекция о величайшем режиссёре, художнике и писателе, изобретательно конструирующем новые миры за счёт неиссякаемой фантазии. На лекции ты рассмотришь: — Дорогу к сладкой жизни и прочие этапы становления великого режиссёра — Карнавальную лёгкость и курортную буффонаду, перетекающие из фильма в фильм — Как Феллини балансировал на гранях социального и политического Читает кинокритик и киновед Виктор Венгерский.