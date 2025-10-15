Мастер-класс. О том, как говорить и писать ясно, выразительно и цеплять с первых слов. На этом практическом мастер-классе ты: Поймёшь, как расставлять логические акценты; Научишься разбирать сложные тексты и «оживлять» их; Освоишь законы устной речи, которые работают и в театре, и в жизни; Получишь индивидуальную обратную связь от педагога. Этот мастер-класс подойдет каждому, кто хочет говорить ясно, уверенно и выразительно!