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  1. Краснодар
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Авторский текст и логика

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. О том, как говорить и писать ясно, выразительно и цеплять с первых слов. На этом практическом мастер-классе ты: Поймёшь, как расставлять логические акценты; Научишься разбирать сложные тексты и «оживлять» их; Освоишь законы устной речи, которые работают и в театре, и в жизни; Получишь индивидуальную обратную связь от педагога. Этот мастер-класс подойдет каждому, кто хочет говорить ясно, уверенно и выразительно!

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