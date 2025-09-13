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Авторская брошь

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. Яркая деталь, которая сделает твой образ особенным. На мастер-классе по изготовлению броши ты сам создашь аксессуар, который будет единственным в своём роде. Под руководством мастера ты научишься работать с фетром, бусинами, бисером, стразами и кожзамом. За 2,5 часа шаг за шагом: от рисунка на фетре до последнего стежка — ты соберёшь украшение своими руками. А ещё разовьёшь внимательность, усидчивость и почувствуешь радость от процесса.

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