Мастер-класс. Яркая деталь, которая сделает твой образ особенным. На мастер-классе по изготовлению броши ты сам создашь аксессуар, который будет единственным в своём роде. Под руководством мастера ты научишься работать с фетром, бусинами, бисером, стразами и кожзамом. За 2,5 часа шаг за шагом: от рисунка на фетре до последнего стежка — ты соберёшь украшение своими руками. А ещё разовьёшь внимательность, усидчивость и почувствуешь радость от процесса.