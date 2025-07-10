ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Аукцион в честь закрытия выставки Алексея Апиша

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

В программе живой перформанс от художника, лёгкий фуршет с игристым, музыкальное сопровождение и, в заключение, аукцион. На несколько месяцев «Факультет» стал домом для многих работ художника Алексея Апиша. Можно сказать, что именно эти работы стали родоначальниками нашей гелереи, кстати, открытие выставки было в ночь музеев! Выставка Алексея это не просто серия работ — а настоящее пространство света, движения и чувств. ? Немного о художнике: Алексей Апиш — финалист Russian Creative Awards 2024, лауреат премии Эрарта, основатель световой арт-группы ArtLumen.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста