В программе живой перформанс от художника, лёгкий фуршет с игристым, музыкальное сопровождение и, в заключение, аукцион. На несколько месяцев «Факультет» стал домом для многих работ художника Алексея Апиша. Можно сказать, что именно эти работы стали родоначальниками нашей гелереи, кстати, открытие выставки было в ночь музеев! Выставка Алексея это не просто серия работ — а настоящее пространство света, движения и чувств. ? Немного о художнике: Алексей Апиш — финалист Russian Creative Awards 2024, лауреат премии Эрарта, основатель световой арт-группы ArtLumen.