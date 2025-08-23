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Арт-бранч

«Хореография вкуса», ул.Пашковская,79

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Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Пишем картины или расписываем фигуры. Эстетика-красивый и эстетичный интерьер кофейни, в розовых оттенках Здоровье-в меню кофейни есть очень вкусные ПП десерты, без сахара и муки. А кроме картин, можно расписать скульптуры/мишек Bearbrick или интерьерные свечи! 1. Без опыта и навыков— научат всему с нуля 2. Своя картина за 2 часа 3. Компания на твой вкус— приходите одни, с подругой, детьми, мамой или партнером 4. Красивые кадры от нашего фотографа Успей забронировать место в сообщение или по телефону 8-952-83-43-805

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